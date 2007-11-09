Таз уполномочен заявить

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№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Ирина САВЧЕНКО ]
ХРОНИЧЕСКИЙ геморрой начинается с предвестников. Периодически после дефекации возникают неприятные ощущения в области заднего прохода: чувство дискомфорта, легкий зуд, повышенная влажность, иногда выделяется кровь. Продолжительность этого периода от нескольких месяцев до нескольких лет.
Тем, кто не прислушался к этим тактичным намекам на наступающие серьезные обстоятельства, предстоит пережить немало неприятных событий. При дефекации появляются боли, кровотечения из заднего прохода становятся постоянными, причем интенсивность их может быть различной – от помарок крови до массивной кровопотери. Увеличение внутренних геморроидальных узлов приводит к их выпадению из заднего прохода.
Запущенный геморрой чреват следующими осложнениями:
– тромбоз геморроидальных узлов;
– невправляемость выпавших геморроидальных узлов;
– ущемление выпавших геморроидальных узлов;
– поверхностный и глубокий некроз ущемленных геморроидальных узлов;
– парапроктит;
– флегмона таза;
– сепсис;
– недержание каловых масс и газа;
– анемия;
– анальный зуд.
При хроническом геморрое, осложненном выпадением узлов и обильными кровотечениями, производится хирургическая операция по удалению пещеристой ткани. После чего длительность заживления стенок анального канала достигает 2 месяцев. Это единственный способ избавиться от геморроя навсегда, но вряд ли стоит доводить организм до таких крайностей.
Мнение эксперта
ПРОФЕССОР кафедры внутренних болезней ТулГУ, доктор биологических наук Э.М. Наумова:
ПРИ появлении первых предвестников заболевания необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Ведь за признаками геморроя могут скрываться другие, более грозные заболевания. Но они, по счастью, встречаются гораздо реже, чем геморрой. Своевременное обращение к врачу позволяет грамотно подобрать консервативную терапию геморроя и исключить саму возможность дальнейшего развития заболевания.
При не слишком запущенном процессе лучше начинать с соблюдения послабляющей диеты, выполнения упражнений, которые стимулируют перистальтику, и применения натуральных средств комплексного действия.
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