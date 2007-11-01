Коварная свинка

Я хорошо помню, как в детстве у меня была свинка. Сильно болело горло, а главное – так опухли железы возле уха, что младший брат дразнил меня «поросенком». А недавно врач поставил моей пятилетней дочке диагноз «свинка», хотя у нее, кроме высокой температуры, не было никаких признаков этого заболевания. Что, эта детская болезнь стала протекать по-другому?

Наталья Сенчина, г. Железнодорожный

На вопрос отвечает врач-педиатр Л. Моисеева:

– ЧИТАТЕЛЬНИЦА правильно назвала главные классические симптомы эпидемического паротита, в быту называемого свинкой. Это острое вирусное заболевание, при котором воспаляются слюнные железы. Кожа над припухлостью может быть натянутой и блестящей. Поверхностное ощупывание этого места болезненно. Еще более резкие болезненные ощущения возникают в области уха. Прежде всего при жевании и глотании, особенно при употреблении пищи, вызывающей обильное слюноотделение (например, кислой). Типичным проявлением также является температура до 40 градусов.

Нашей читательнице повезло, что опытный врач и без ярко выраженных признаков обнаружил эту болезнь и упредил возможность риска для здоровья ее дочери.

Кстати, не нужно думать, что это чисто детское заболевание. Хотя паротит чаще встречается в возрасте от трех лет и старше, им могут заболеть взрослые люди вплоть до 40 лет. Инфекция обычно поражает тех, кто не привит против паротита и не болел им ранее.



Осложнения



ТЕЧЕНИЕ заболевания таково: его возбудитель, попадая воздушно-капельным путем на слизистую оболочку рта и горла, обживается там в течение инкубационного периода (3–30 дней). Затем проникает в кровь и с ее током разносится по организму. В первую очередь могут пострадать железы – половые органы (яичники и яички), поджелудочная и щитовидная железы, а также суставы, почки, лицевой и слуховой нервы. Более того, вирус может поражать даже оболочки мозга, вызывая менингит.

У подростков свинка может дать воспаление половых желез. У мальчиков воспаление яичек (орхит) всегда сопровождается высокой температурой и болью в мошонке. А вот у девочек поражение половых желез, как правило, проходит незамеченным. Может наблюдаться лишь боль внизу живота, которую обычно со свинкой не связывают. Но потом могут возникнуть нарушения менструального цикла, в период полового созревания возможны маститы и впоследствии – бесплодие.

Прививка



ЧТОБЫ предупредить болезнь и осложнения, лучше всего, конечно, сделать прививку. Она входит в перечень обязательных во всех странах мира, в том числе и у нас. Вакцинация снижает опасность заболевания в 2–3 раза. Если ребенок все же заболел, забудьте о всяком самолечении. Немедленно вызывайте врача и строго выполняйте его предписания.

Независимо от тяжести течения заболевания обеспечьте больному ребенку полный покой, уложив его в постель. Позаботьтесь о его изоляции дома в течение 9 дней от начала заболевания. Кстати, знайте, что инфекция может передаться окружающим еще за два дня до проявления болезни.

Для уменьшения болезненных ощущений и воспалительных проявлений растирайте воспаленные участки тела теплой водой с добавлением уксуса (1 ст. л. на 1 л воды) или водки в той же пропорции. При отсутствии температуры делайте согревающие спиртовые повязки, компрессы с мазью Вишневского, прикладывайте грелку, смазывайте кожу в области пораженной железы ментоловым или камфарным маслом. Помогайте ребенку тщательно чистить зубы и полоскать полость рта бледно-розовым раствором марганцовки, фурацилина (1 ч. л. на стакан воды) или настоями трав. Еще один способ (для взрослых детей) — прогревание травяным паром.

Аргумент специалиста

Возьмите по 2 ст. л. листьев шалфея, цветков бузины и липового цвета и по

2 ч. л. мяты перечной и семян укропа. Все это измельчите, смешайте и заварите

10 стаканами кипятка. Оставьте кипеть на очень медленном огне. Над этой кипящей заваркой ребенок может подышать в течение 15–30 минут. После чего ему надо закутать горло и уши теплым шерстяным платком и уложить в постель.