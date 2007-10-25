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Камни в пузыре, желчь в мешочке

Или почему у медведя есть преимущество

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Камни в пузыре, желчь в мешочке

 ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ болезнью страдает примерно 10% населения планеты. В чем причина формирования камней в желчном пузыре? Кто предрасположен к заболеванию? Можно ли обойтись без операции?

 Желчный пузырь представляет собой небольшой мешочек, наполненный желчью, которая вырабатывается в клетках печени. Это особый густой секрет зеленого цвета, содержащий желч­ные кислоты, участвующие в первую очередь в растворении и переваривании жиров.

Отчего «зреют» камни

 ЧЕМ больше жиров содержит пища, тем больший резерв желчи организм стремится накопить про запас. За сутки трудяга-печень вырабатывает не меньше 1 л желчи. Она выдается сразу же, как только  в кишечник поступает пища, и тут же заменяется свежим поступлением. Когда желчный пузырь хорошо сокращается, никакого застоя в нем не возникает.

 Но часто сократительная способность желчного пузыря ослабляется, желчь застаивается. Она становится концентрированной до такой степени, что содержащиеся в ней вещества кристаллизуются… Так «зреют» камни.

 Камнеобразование бывает также следствием  воспаления стенки желчного пузыря (холецистит), при котором образуются спайки и рубцы, мешающие свободному оттоку желчи. То же самое происходит из-за сдавливания желчного пузыря у женщин во второй половине беременности. Вот почему у некоторых женщин, особенно полных (и по большей части светлокожих), после родов развивается желчнокаменная болезнь. У других женщин заболевание проявляется после 40 лет, когда на фоне изменения гормонального фона развивается атония желчного пузыря.
 Длительные перерывы между завтраком, обедом и ужином, а также еда на ночь приводят к застою и сгущению желчи. Образованию камней способствует как ожирение, так и быстрое снижение веса.
 
Каково их носить?

 У МНОГИХ людей (в 80% случаев) камни желчного пузыря не вызывают никаких симптомов и обнаруживаются совершенно случайно при обследовании. Но это совсем не означает, что носить камни безопасно.

 Прежде всего желчнокаменная болезнь – источник многих опасных осложнений. Например, острого холецистита. Примерно в 90% случаев камни закупоривают проток, по которому желчь оттекает из желчного пузыря. При воспалении желчного пузыря обычно сильно повышается температура, нередко развивается желтуха. В большинстве таких случаев требуется срочная операция.

 Еще одно грозное осложнение – острый панкреатит. Это состояние, когда человек испытывает мучительную боль с тошнотой и рвотой. В такой ситуации также необходима срочная операция.

Медвежье преимущество

 НЕ ТАК давно единственный способ избавления от камней был хирургический. Но сегодня многим пациентам удается обойтись консервативными методами. В частности, им предлагается заместительная терапия –  искусственные желчные кислоты.

 Лучше всего себя зарекомендовала кислота, выделенная из желчи бурого медведя. Обращение к ней было неслучайным: у медведя, который пребывает в спячке долгую зиму, не бывает желчнокаменной болезни.

 Во многих случаях  предпочитают  метод литотрипсии — дробление камней при воздейст­вии ударной волны высокой мощности, которая формируется с помощью особого оборудования. При литотрипсии могут дробиться камни до 3 см, после чего мелкие остатки растворяются препаратами или выводятся с помощью масляных тюбажей. (Кстати, специалисты  предостерегают любителей «чистить печень» с помощью оливкового масла: многие, кто проводит эту процедуру самостоятельно, не сделав УЗИ, в итоге получают закупорку желчных протоков имевшимися у них крупными камнями.)  

 Если консервативные методы не подходят, делают лапара­скопическую операцию. Желчный пузырь удаляется без разреза брюшной полости, через введенные туда специальные трубочки. Операционная рана бывает небольшая. Однако если у больного избыточный вес или возникли осложнения, то намного безопаснее провести открытую операцию – с хорошим доступом к желчному пузырю и окружающим тканям.

 Возникает вопрос: а почему надо обязательно удалять желч­ный пузырь, если уже есть некоторые достижения в консервативном лечении? Разве нельзя ограничиться удалением одних камней? Но дело в том, что камни вырезать бессмысленно, потому что при наличии обменных нарушений они вырастут снова. Тем более что операционный рубец будет затруднять сокращение желчного пузыря.

Лучше предупредить

 ПОЭТОМУ лучше приложить усилия, чтобы предупредить  болезнь. Для этого прежде всего нужно правильно организовать свое питание: ограничить в меню острые блюда, копчености, консерванты и особенно тугоплавкие животные жиры. Отдавать предпочтение преимущест­венно растительной пище и морепродуктам. Пищу лучше готовить на растительном масле. Необходимо также заботиться о своевременном опорожнении кишечника.

 Еще очень важная рекомендация – поддерживать активный образ жизни. У нас нет преимуществ медведей, поэтому, чтобы избежать застойных явлений, нужно двигаться.

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