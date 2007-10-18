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«Трофэ» – значит питание

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«Трофэ» – значит питание

 Трофическая язва возникает в результате нарушения питания ткани кровью. Причины возникновения всегда разные. Язва может возникнуть и в результате артериальной недостаточности, и в результате сахарного диабета, но в большинстве случаев происходит на фоне хронической венозной недостаточности.

Пусковой механизм

 ИМ МОЖЕТ стать самая незначительная травма, вроде укуса комара, небольшого синяка или глубокой царапины. Сами по себе такие травмы не опасны, но если они приходятся на ткань, где нарушено крово­снабжение, то увеличивается отек и происходит снижение кислорода в тканях. А отечная ткань заживает плохо, потому что нарушена трофика, т.е. питание.

Почему организм не справляется

 ПРИ отеке восстановительные процессы нарушаются и вместо заживающей ткани остаются мерт­вые, в которых размножаются микробы. Они в свою очередь повреждают соседние ткани, которые плохо снабжаются кровью.

 К тому же происходит угнетение иммунитета, поэтому организм не может справиться с процессом самостоятельно.

Замкнутый круг?

 ЯЗВА – заболевание несмертельное, но неприятностей может доставить много. Существуют два пути: консервативный и хирургический. Про­ти­вопоставлять их не стоит. Хи­рурги предлагают корректировать венозный кровоток. Но в то же время хирурги часто придерживаются мнения, что при наличии гнойного очага операции на венах проводить опасно. Возможность послеоперационных осложнений велика. Больного заставляют лечиться консервативно. И тот попадает в замкнутый круг: язва не заживает, потому что не устранены нарушения венозного оттока. А операцию не проводят из-за боязни гнойных осложнений. Конечно, у многих пациентов после медикаментозного лечения и ношения лечебных повязок язва затягивается. Но случается, что проходит время и язва появляется вновь. Так может продолжаться до тех пор, пока не будет устранен венозный застой. Радикальная операция обычно выполняется, если пациент в состоянии ее перенести, т.е. без серьезных сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет или гипертоническая болезнь.

 Из консервативных методов наиболее действен метод компрессионной терапии (бинтование специальным эластичным бинтом). И в дополнение применяется медикаментозное лечение.

Аргумент специалиста

 ПРИ больных венах важно соблюдать специальную диету без соли и пряностей. Следует отказаться от подъема тяжестей и вообще от чрезмерной физической нагрузки, а также от долгого стояния. Для общего тонуса полезны холодные обливания, а вот горячие ванны вредны. Вредно и ношение плотной сдавливающей одежды, необоснованное ношение бандажей и поясов для коррекции живота. Но самая важная рекомендация – не заниматься самолечением, т.к. трофическая язва может возникнуть по самым разным причинам, выявить которые может только врач. При правильном диагнозе и лечении можно добиться полной ликвидации трофической язвы. Главное – не затягивать с началом лечения.

Константин ЧЕРНИЦКИЙ,
врач-флеболог

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