Кардиолог перечислил ягоды, которые способны снизить риск болезни сердца

Кардиохирург Владимир Хорошев оценил исследование британских и американских учёных об эффективном потреблении черники для снижения риска болезней сердечно-сосудистой системы. Специалист отметил, что ягода содержит в себе огромное количество полезных веществ.

"Принято считать, что черника для глаз. На самом деле это не столько для глаз, сколько для сосудов капиллярной сети в целом. В состав черники входят антиоксиданты…Мякоть ягоды богата органическими кислотами…белками, клетчаткой, быстрыми углеводами…прежде чем перечислять лекарственные препараты, всегда говорю черника", - передаёт слова эксперта RT.

Хорошев объяснил, что веществами, которые повышают тонус, возбуждаемость и сжимаемость сердечной и артериальной мышц, обладают ягоды тёмно-фиолетовой и тёмно-бордовой окраски. По его словам, это могут быть черника, клюква, черноплодная рябина, ежевика, чёрная смородина и пр.

Отмечается, что черника ещё способна снизить риск обострения диабета у людей с метаболическим синдромом.