В Счётной палате заявили, что ЗОЖ россиянам не по карману

Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова заявила, что участие в новом федеральном проекте, пропагандирующем здоровый образ жизни и правильное питание, может оказаться россиянам не по карману.

«Каким образом будет внедряться здоровое питание для 19 миллионов граждан, проживающих за чертой бедности? Хочу напомнить, что по факту это не черта бедности, а черта нищеты. Или при выработке рекомендаций будут исходить из прожиточного минимума и состава минимальной потребительской корзины?» - задалась вопросом Орлова.

Она напомнила, что в стране качественная и здоровая еда стоит дорого, а потому многие люди не могут себе её позволить. Также Орлова обратила внимание и на стремление приучить россиян к спорту, передаёт РИА Новости. По её словам, далеко не все могут выделить из собственного бюджета средства на спортивный инвентарь.