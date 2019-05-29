Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации американских ученых о том, что интервальные тренировки помогают эффективно избавиться от жира на животе. По словам Онищенко, для лучшего результата нужно просто жить "чуть-чуть впроголодь".

Ученые выявили эффективный способ избавления от жира в области живота

"Любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путем. При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет", - передаёт слова специалиста агентство RNS.

По его словам, следить более тщательно за количеством потребления пищи следует возрастным категориям населения, потому что у них "снижены обменные процессы". Онищенко отметил, что "жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное". Он добавил, главное в физических нагрузках, чтобы не было проблем с сердцем.