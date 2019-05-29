Австралийские ученые создали микроскопических роботов, которые могут проникать в организм человека и уничтожать раковые клетки. Техническая разработка получила название "наносубмарины".

По словам экспертов, "субмарины" с наномоторами могут свободно перемещаться внутри организма, уничтожая злокачественные клетки или доставляя лекарственные препараты к пораженным областям внутренних органов, - сообщает журнал Popular Mechanics.

"Микродвигатели, которые приводят в движение наших нанороботов, не зависят от внешних факторов - то есть, на них не нужно воздействовать светом, теплом, магнитным полем или еще чем-то...что им нужно для навигации в организме, они получают непосредственно из биологической среды", - рассказывает учёный.

Однако, разработка находится на начальном этапе и ещё неизвестно, когда её можно использовать во врачебной практике.