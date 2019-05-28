В Роскачестве дали советы, как правильно выбирать мороженое

В Москву пришло тепло, а это пора вечерних прогулок и покупки вкусного мороженого. В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать хорошее мороженое и на что стоит обращать внимание.

Эксперты объяснили, что мороженое может быть мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленная продукция.

"Хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда - значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен", - сказано на сайте организации.

Эксперты отмечают, что в состав качественного продукта должны входить молоко (не более 40%) или сливки, натуральные ароматизаторы, стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Наличие пальмового масла означает, что в мороженом содержатся только молочные жиры. К тому же оно должно стоить дешевле.

Также стоит обратить внимание на процент жирности, у молочного - не более 7,5 процента, сливочного мороженого - от 8 до 11,5 процента, пломбира - от 12 до 20 процентов.

Отмечается, что мороженое должно быть равномерного цвета и формы. А глазурь распределена равномерно и не отваливаться от поверхности, если на шоколадной глазури обнаружен белый налёт, значит скоро истечёт срок годности или нарушен режим хранения.

Что касается стабилизатором они позволяют держать форму мороженого и совершенно не влияют на его качество.