Награды Республики Крым – кубанским врачам

В краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского состоялось награждение кубанских медработников, которые занимались лечением пострадавших при трагических событиях 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже.

Награды крымского парламента вручал первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Он поблагодарил кубанских медиков за то, что в тот трагический октябрьский день прошлого года они одними из первых пришли на выручку крымским коллегам. Также Ефим Фикс вспомнил о помощи, оказанной кубанцами в феврале и марте 2014 года в период подготовки и проведения референдума.

- Эта помощь была нам остро необходима. И, наверное, вполне закономерно, что первыми, кто откликнулся на беду и прибыл на помощь нашим детям, стали медработники Краснодарского края. Такое не забывается. Благодаря хирургам, авиаторам, водителям было спасено очень много жизней, – обратился к сидящим в зале кубанским врачам Ефим Фикс.

По словам главврача ККБ№1, депутата ЗСК Владимира Порханова, все поступившие к ним пострадавшие пациенты были спасены. И это самая главная награда для кубанских врачей.

Руководитель ККБ был удостоен ордена «За верность долгу». Врачи медучреждения – Сергей Богданов, Сергей Григоров и Александр Шевченко – получили медали «За доблестный труд». Еще 32 кубанских медика из разных медучреждений Краснодара были отмечены грамотами президиума Госсовета Республики Крым и благодарностями его председателя. В числе награжденных были также пилоты санавиации и водители карет скорой помощи.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский, принявший участие в церемонии награждения, напомнил, что депутаты кубанского парламента не понаслышке знают о керченской трагедии и ходе лечения пострадавших. В октябре прошлого года спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко вместе с председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым навещали раненых в керченской городской больнице имени Н.И. Пирогова и затем в Краснодаре в краевой клинической больнице № 1.

Также Николай Петропавловский поделился планами о том, что на предстоящей конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая состоится в Сочи 29-30 мая, кубанские депутаты вместе с коллегами из Крыма и города-героя Севастополя одной из задач определили для себя – добиваться в ближайшем будущем выделения федеральных квот на лечение детей в Краснодаре.

- Нужно, чтобы детей на лечение везли не только в Москву, но и к нам. У нас уровень медицины и ее качество соответствуют лучшим российским и международным стандартам. Также мы должны помочь медицине Крыма

адаптироваться к российским условия. И как можно быстрее, – отметил Николай Петропавловский.