В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте сообщение о начале сезона активности клещей. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает интернет-портал издания "Российская газета".

В связи с этим в большинстве субъектов Российской Федерации в настоящий момент проводятся акарицидные обработки. Они уже закончены на территории более 84 тысяч Га, пояснили журналистам в ведомстве.

За помощью к медикам после укуса клещей на сегодняшний день обращается не большое число граждан. Прививки сделали уже более 2.1 миллиона человек, всего же планируется привить более 3.1 миллиона.