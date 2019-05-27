Простатит: возможные причины и последствия

Простатит - воспаление предстательной железы, или простаты, проявляющееся частыми мочеиспусканиями, болевыми ощущениями, расстройствами интимного характера и множеством иных неприятных симптомов.

Что же может привести к развитию данного заболевания? Каковы причины его появления? И главное, к каким последствиям может привести простатит, если вовремя не взяться за активное лечение данного мужского недуга?

Не секрет, что мужчины зачастую намного внимательнее, нежели женщины, относятся к состоянию собственного здоровья. Тем удивительнее для представителей мужского пола внезапно обнаружить у себя данное заболевание.

По словам медиков, привести к его развитию может даже та инфекция, которую человек "подхватил" несколько десятков лет назад. А последствия при совокупности различных факторов могут быть весьма плачевными...