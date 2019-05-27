Медики предостерегли граждан об угрозе курения вейпов и кальянов

Курение вейпа и кальяна грозит серьезными инфекционными заболеваниями. Об этом предупредил руководитель Московского центра по профилактике и лечению табачной зависимости Олег Кутушев.

Причиной тому является отсутствие технического регламента для жидкостей в вейпах и кальянах, поэтому их качество остается под большим вопросом. К тому же, кальяны, как правило, не подвергаются санитарной обработке.

По словам медика, все это повышает риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний. Не говоря уже о токсических веществах, канцерогенах, тяжелых металлах и радиоактивных веществах, вдыхаемых при курении.

Кроме того, Кутушев указал и на то, что средства, не содержащие никотина, все равно имитируют курение, а это в дальнейшем может спровоцировать (и часто провоцирует) переход курильщика на никотиносодержащие продукты.