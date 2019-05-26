Перечислены семь опасных состояний для организма женщины

Специалисты в сфере кардиологии назвали семь состояний, которые могут быть опасны для женского организма. Врачи отметили, что данные состояния не имеют резкого обострения, поэтому девушки могут их игнорировать. Однако, подобное поведение может привести к сердечному приступу.

Первый предполагаемый симптом, который не стоит пропускать мимо - ощущение "ограниченности" во время активной физической нагрузки, - передаёт "5 канал".

В том числе стоит обращать внимание на отдышку во время тренировки, совмещенное с сильным давлением в области поясницы.

Следующее состояние, которое может свидетельствовать о проблемах с сердцем - дискомфорт в верхней половине тела. Отмечается, что сердечный приступ может проявляться не с сильной боли в сердце, а с боли в шее и плечах, левой руке, предплечьях, челюсти и горле.

Симптомы, похожие на грипп, тоже могут свидетельствовать о проявлении сердечного приступа.

Чувство тошноты, головокружение, выделения холодного пота и расстройство желудка тоже может быть сигналов о начале сердечных проблем.

Самые распространённые состояния, которые может испытывать любой человек - тревога и хроническая усталость. особенно опасно это для женщин.

Врачи советуют не игнорировать систематическое повторение перечисленных симптомов и сразу обратиться в медучреждение.