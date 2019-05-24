В Минздраве заявили, что проблему йододефицита можно решить за одно десятилетие

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что проблему йододефицита в России можно решить буквально за десять лет. По его словам, для этого будет достаточно ввести в употребление йодированную соль.

Салагай рассказал, что Минздрав уже готовит закон, регламентирующий поэтапное внедрение йодированной соли, передаёт РИА Новости.

«Нормализация потребления йода населением может наступить в течение трех лет с момента полного вступления в силу закона. Это позволит уже через 10-15 лет ликвидировать йододефицитный кретинизм и ассоциированную с ним инвалидизацию», - считает Салагай. Он отметил, что реализация задумки позволит людям, страдающим от заболеваний щитовидной железы, продлить жизнь на 7-10 лет.