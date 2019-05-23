Учёные назвали самые опасные для здоровья сигареты

Учёные из Южной Каролины рассказали, какой вид сигарет несёт наибольшую опасность для здоровья. В своих исследованиях они проанализировали данные 14 тысяч человек в возрастном диапазоне от 55 до 74 лет.

Самыми вредными стали сигареты без фильтра. Они увеличивают риск возникновения рака лёгких вдвое и на 30% повышают вероятность смерти, передаёт РИА Новости. Учёные предположили, что причина в большом содержании смол.

Также исследователи отметили, что сигареты с фильтром тоже довольно часто могут становиться причиной развития онкологии. Так называемые «лёгкие» сигареты и сигареты с ароматизаторами не уменьшают вероятность получить рак лёгких.