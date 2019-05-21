Родственникам разрешили посещать больных в реанимации

В Госдуме приняли закон, позволяющий родственникам больного навещать его в реанимации. Раньше разрешение навестить пациента в реанимации давал главврач, что порой могло спровоцировать конфликт.

После вступления в силу поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медучреждения будут обязаны пропускать родственников больного в реанимацию, передаёт "Известия". При этом разработать порядок доступа поручили Минздраву России.

«Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек», - прокомментировал Вячеслав Володин.