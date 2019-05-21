Врач рассказал, как правильно «заедать» бессонницу

Проблему бессонницы можно решить, если включить в свой рацион некоторые продукты, которые способствуют нормализации сна. Они должны содержать достаточное количество триптофана – аминокислоты, помогающей вырабатывать серотонин.

Профессор Сергей Бельмер говорит, что достаточно триптофана содержат орехи, мясо, рыба, бобовые, грибы, бананы, творог, сыр и икра. Например, на 100 грамм миндаля приходится более 600 мг триптофана.

Также для более лёгкого усвоения полезной аминокислоты стоит разнообразить свой рацион кашами и другими медленными углеводами, передаёт Мир24.