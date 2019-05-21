Врач-онколог рассказал, почему рак нужно лечить в России
21 мая 2019, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Академик РАН, главный врач-онколог России Андрей Каприн обратился к россиянам с рекомендацией не ехать за границу, чтобы лечиться от рака. По его словам, это может сильно осложнить дальнейшее лечение.
Каприн рассказал, что многие люди лечат онкологию за рубежом, а дальнейшие процедуры проходят в России. По словам врача, чтобы последующая медицинская помощь была грамотной и полной, врачам нужно иметь первичный материал, который остаётся в другой стране.
«Часто мы не можем найти первичную ситуацию, и видим иногда пациентов с метастазами без первично выявленного очага. … Мы спрашиваем, а где же те препараты, которые находятся там? Они остались там, в Кливленде, в Польше, в Израиле… а как? А они нам не отдают из клиники», - пояснил он.
По словам врача, лечение рака в другой стране или ожидание необходимых препаратов могут сильно замедлить дальнейшую работу врачей – вплоть до 1-1,5 месяца, передаёт РИА Новости.