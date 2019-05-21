Пять способных предотвратить рак продуктов питания перечислили исследователи
21 мая 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи определили пять продуктов питания, употребление которых способно предотвратить образование злокачественной опухоли в организме человека. Об этом рассказывается в материале, выложенном некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», в целях профилактики онкологических заболеваний следует включить в свой рацион:
1. чеснок;
2. помидоры;
3. ягоды;
4. брокколи;
5. морковь.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилась публикация, в которой говорится о четырех способах борьбы с гипертонией без приема лекарственных препаратов. Людям, желающим нормализовать свое давление, в частности, было рекомендовано есть на завтрак здоровую пищу и делать зарядку после пробуждения.