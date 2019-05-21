Пять способных предотвратить рак продуктов питания перечислили исследователи

Исследователи определили пять продуктов питания, употребление которых способно предотвратить образование злокачественной опухоли в организме человека. Об этом рассказывается в материале, выложенном некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», в целях профилактики онкологических заболеваний следует включить в свой рацион:

1. чеснок;

2. помидоры;

3. ягоды;

4. брокколи;

5. морковь.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилась публикация, в которой говорится о четырех способах борьбы с гипертонией без приема лекарственных препаратов. Людям, желающим нормализовать свое давление, в частности, было рекомендовано есть на завтрак здоровую пищу и делать зарядку после пробуждения.