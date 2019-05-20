Девять симптомов развивающегося микроинсульта головного мозга обозначили в сети

Обозначены девять симптомов, которые свидетельствуют о развитии микроинсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в российской блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что признаками микроинсульта являются:

1. галлюцинации;

2. появление туннельного зрения;

3. неожиданно возникшая резкая головная боль;

4. ассиметричные движения;

5. нарушения речи;

6. потеря человеком способности понимать окружающих;

7. внезапные скачки артериального давления;

8. потеря чувствительности в отдельных частях тела;

9. расстройство координации движения.

Ранее сообщалось, что специалисты перечислили первые сигналы человеческого организма о раке глотки. Среди данных признаков, в частности, были названы ощущение наличия постороннего предмета в горле и усиливающаяся при глотании боль.