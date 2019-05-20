Девять симптомов развивающегося микроинсульта головного мозга обозначили в сети
20 мая 2019, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены девять симптомов, которые свидетельствуют о развитии микроинсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в российской блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что признаками микроинсульта являются:
1. галлюцинации;
2. появление туннельного зрения;
3. неожиданно возникшая резкая головная боль;
4. ассиметричные движения;
5. нарушения речи;
6. потеря человеком способности понимать окружающих;
7. внезапные скачки артериального давления;
8. потеря чувствительности в отдельных частях тела;
9. расстройство координации движения.
Ранее сообщалось, что специалисты перечислили первые сигналы человеческого организма о раке глотки. Среди данных признаков, в частности, были названы ощущение наличия постороннего предмета в горле и усиливающаяся при глотании боль.