Когда состарится Владимир Путин и почему мы этого не замечаем? О чём говорят старческие мешки под глазами молодого премьера Медведева? А что если до борьбы со старостью вообще отменить пенсионный возраст? И как готовиться к старости, которая всё равно подкрадётся незаметно?



Академик Российской Академии наук кардиолог Юрий Иосифовичем БУЗИАШВИЛИ имеет своё особое мнение об этом периоде человеческой жизни: "Все ругают старость, но все стремятся до неё дожить, это правда. Если говорить о наступлении старости, то она почему-то – как изменение погоды – приходит всегда неожиданно. Приходит в тех симптомах недугов, которые люди чувствуют на себе. Потом вспоминают, что пора уже и ощутить какой-то недуг, а это значит – уже старость, и давайте её ненавидеть? Если правильно подготовиться к ней, то старость – как обычное время года, обычное время жизни. Если правильно распорядиться всеми данными нам условиями, то, поверьте мне, старость может быть очень счастливой, но готовиться к ней надо заранее".



Кардиолог считает, что старость наступает не физически и не по возрасту – в мыслях и в голове. Мысль материальна, и если вы будете себя настраивать на плохое, на заболевание, всё время его опасаться, то обязательно приблизите то, к чему стремитесь. О чём думаешь, то и приближается.



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