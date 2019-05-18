Учёные определили причину рака кишечника у молодых людей

Учёные в Международном агентстве по исследованию рака в Лионе выяснили, что за последние годы в европейских странах увеличилось количество заболевших раком толстой и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет. Отмечается, что чаще всего болеют раком прямой кишки люди от 20 до 29 лет.

По данным источника, в Дании каждый год процент заболевших в данной возрастной группе составляет более 18%, в Норвегии - около 11%.

Специалисты считают, что главная причина приобретения подобного ракового заболевания молодыми людьми связана с распространением ожирения и с неправильным питанием в целом, - сообщает издание Medicalxpress.

Учёные объяснили, что выявить предрасположенность к колоректальному раку у молодых людей можно с помощью семейного анамнеза (анализа заболеваний ближайших родственников).

По словам экспертов, за последние несколько лет численность заболевших после 50 раком прямой или толстой кишки значительно уменьшилось.