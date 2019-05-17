Первые признаки появления раковой опухоли в глотке обозначили специалисты
17 мая 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты перечислили первые симптомы рака глотки. Об этом рассказывается в материале, выложенном некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», начальные признаки болезни появляются на второй стадии ее развития и включают в себя:
1. ощущение наличия постороннего предмета в горле;
2. боль, усиливающаяся при глотании;
3. постоянный сухой кашель со скудным выделением мокроты, в которой присутствуют следы крови.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что исследователи вычислили вероятный скрытый симптом развития злокачественной опухоли в легких. Речь идет о пожелтении глаз.