Быстрая ходьба может существенно продлить жизнь

Учёные из Великобритании выяснили, что люди, любящие быстро ходить, живут гораздо дольше приверженцев неспешных прогулок. В исследовании поучаствовало почти 500 тысяч людей.

Оказалось, что те, кто старается передвигаться быстро, в среднем доживают до 86,7 лет, тогда как их медлительные ровесники живут около 72,4 лет. Тенденция сохраняется даже в том случае, если любители быстрой ходьбы страдают от ожирения, передаёт Мир24.

Ранее исследователи из Австралии уже сообщали, что увеличение скорости ходьбы снижает вероятность преждевременной смерти на четверть. Также замечено, что медлительные люди в два раза чаще страдаюют от сердечно-сосудистых заболеваний.