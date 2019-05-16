Светодиоды могут вызывать смертельно опасные заболевания

Во Франции учёные проанализировали воздействие синего света от светодиодов на человека и установили, что он может быть крайне опасен для здоровья людей и служить источником многих нарушений в организме.

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Исследователи пришли к выводу, что синий светодиодный свет может стать причиной возрастной дегенерации желтого пятна, и, следовательно, привести к слепоте. Также излучение нарушает циркадные ритмы в организме, что вызывает онкологию и метаболические нарушения, передаёт Мир24.

При дневном свете гаджеты с синим излучением не настолько опасны, но в темноте от них лучше отказаться, отмечают учёные. Особенно вредному воздействию подвержены дети, поскольку у них до конца не завершено формирование глазного хрусталика.