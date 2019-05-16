Люди в России рассказали о причине своих болезней

Около трети жителей России считают, что Работа является главной причиной возникновения проблем со здоровьем. Чуть меньшее число россиян назвали нехватку денег на лекарства и профилактику заболеваний.

Россияне признались, как относятся к служебным романам

Четверть опрошенных признались, что все болезни – от возраста и недостатка отдыха. 18% респондентов обвинили в своём нездоровье плохую экологию, передаёт Lenta.Ru.

Хорошим своё здоровье назвали только 32% россиян. 53% сочли своё самочувствие удовлетворительным, а 15% посчитали себя нездоровыми. При этом треть респондентов заявили, что в случае болезни прибегают к самолечению, а 4% не лечатся вообще.