Вероятный скрытый симптом развития раковой опухоли в легких вычислили специалисты

Специалисты определили вероятный скрытый признак развития раковой опухоли в легких. Данной теме посвящена публикация, которую некоторое время выложили в российской блогосфере.

К симптомам рака легких обычно относят продолжительный кашель, необъяснимое похудение и сильную боль в области груди. Однако, как выяснили исследователи, существует еще один, скрытый признак. Сигналом организма о раке может быть пожелтение глаз, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен». В процитированном посте говорится, что при наличии данного симптома необходимо немедленно обратиться к врачу.

Ранее в четверг сообщалось, что медики выявили привычки, которые убивают почки человека.