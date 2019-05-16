Убивающие почки человека привычки определили медики

Специалисты в области здравоохранения определили, какие привычки убивают почки человека. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах российских СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», негативно на работе почек отражаются:

1. употребление спиртных напитков и курение;

2. привычка мало спать;

3. пристрастие к кофе;

4. привычка мало двигаться;

5. любовь к блюдам с высоким содержанием соли.

Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены симптомы нездоровья, требующие срочного обращения к врачу. В число данных признаков, в частности, попали головная боль необычной интенсивности и возникшая впервые одышка.