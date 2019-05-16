Убивающие почки человека привычки определили медики
16 мая 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения определили, какие привычки убивают почки человека. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах российских СМИ.
Как пишет «Московский комсомолец», негативно на работе почек отражаются:
1. употребление спиртных напитков и курение;
2. привычка мало спать;
3. пристрастие к кофе;
4. привычка мало двигаться;
5. любовь к блюдам с высоким содержанием соли.
Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены симптомы нездоровья, требующие срочного обращения к врачу. В число данных признаков, в частности, попали головная боль необычной интенсивности и возникшая впервые одышка.