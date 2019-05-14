Основные признаки развивающегося инсульта головного мозга перечислили в сети
14 мая 2019, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Названы сигналы, которые человеческий организм подает при развивающемся инсульте головного мозга. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», к основным признака инсульта относятся:
1. галлюцинации;
2. появление туннельного зрения;
3. резкая головная боль;
4. кривая улыбка;
5. нарушения речи;
6. резкие скачки артериального давления;
7. потеря координации.
Ранее во вторник сообщалось, что специалисты перечислили пять симптомов рака щитовидной железы. В число данных признаков, в частности, попали болевые ощущения в шее и изменение голоса.