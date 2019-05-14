Основные признаки развивающегося инсульта головного мозга перечислили в сети

Названы сигналы, которые человеческий организм подает при развивающемся инсульте головного мозга. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», к основным признака инсульта относятся:

1. галлюцинации;

2. появление туннельного зрения;

3. резкая головная боль;

4. кривая улыбка;

5. нарушения речи;

6. резкие скачки артериального давления;

7. потеря координации.

Ранее во вторник сообщалось, что специалисты перечислили пять симптомов рака щитовидной железы. В число данных признаков, в частности, попали болевые ощущения в шее и изменение голоса.