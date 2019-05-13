Четыре научно обоснованных способа быстрого похудения перечислили специалисты

Специалисты назвали четыре научно обоснованных способа быстрого похудения. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», быстро сбросить лишний вес помогает:

1. употребление растительной пищи, богатой белками и жирами, овощей;

2. снижение употребления сахара и крахмала;

3. регулярное поднятие тяжестей;

4. уменьшение количества потребляемых углеводов.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали материал, в котором перечисляются десять признаков, свидетельствующих об абсолютном здоровье человека.