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Четыре научно обоснованных способа быстрого похудения перечислили специалисты

13 мая 2019, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре научно обоснованных способа быстрого похудения перечислили специалисты
фото: pixabay.com

Специалисты назвали четыре научно обоснованных способа быстрого похудения. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в российской блогосфере.

Десять главных признаков абсолютно здорового человека перечислили в сети

Десять главных признаков абсолютно здорового человека перечислили в сети

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», быстро сбросить лишний вес помогает:

1. употребление растительной пищи, богатой белками и жирами, овощей;

2. снижение употребления сахара и крахмала;

3. регулярное поднятие тяжестей;

4. уменьшение количества потребляемых углеводов.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали материал, в котором перечисляются десять признаков, свидетельствующих об абсолютном здоровье человека.

 

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