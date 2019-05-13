Четыре научно обоснованных способа быстрого похудения перечислили специалисты
13 мая 2019, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты назвали четыре научно обоснованных способа быстрого похудения. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», быстро сбросить лишний вес помогает:
1. употребление растительной пищи, богатой белками и жирами, овощей;
2. снижение употребления сахара и крахмала;
3. регулярное поднятие тяжестей;
4. уменьшение количества потребляемых углеводов.
Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали материал, в котором перечисляются десять признаков, свидетельствующих об абсолютном здоровье человека.