Десять главных признаков абсолютно здорового человека перечислили в сети

Названы главные признаки абсолютно здорового человека. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.

Канал «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о полном здоровье свидетельствуют:

1. здоровая кожа и естественный цвет лица;

2. нормальное телосложение;

3. крепкие волосы и ногти;

4. чистые белки глаз;

5. нормальный цвет губ;

6. нормальное состояние носогубного треугольника;

7. крепкие зубы;

8. отсутствие сбоев в работе сердечно-сосудистой системы;

9. нормальное артериальное давление;

10. отсутствие налета на языке и запаха изо рта.

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