Десять главных признаков абсолютно здорового человека перечислили в сети
13 мая 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Названы главные признаки абсолютно здорового человека. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.
Канал «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о полном здоровье свидетельствуют:
1. здоровая кожа и естественный цвет лица;
2. нормальное телосложение;
3. крепкие волосы и ногти;
4. чистые белки глаз;
5. нормальный цвет губ;
6. нормальное состояние носогубного треугольника;
7. крепкие зубы;
8. отсутствие сбоев в работе сердечно-сосудистой системы;
9. нормальное артериальное давление;
10. отсутствие налета на языке и запаха изо рта.
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