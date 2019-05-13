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Десять главных признаков абсолютно здорового человека перечислили в сети

13 мая 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Десять главных признаков абсолютно здорового человека перечислили в сети
фото: globallookpress.com

Названы главные признаки абсолютно здорового человека. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.

Способные предвещать скорую смерть сновидения выявили врачи и психологи

Способные предвещать скорую смерть сновидения выявили врачи и психологи

Канал «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о полном здоровье свидетельствуют:

1. здоровая кожа и естественный цвет лица;

2. нормальное телосложение;

3. крепкие волосы и ногти;

4. чистые белки глаз;

5. нормальный цвет губ;

6. нормальное состояние носогубного треугольника;

7. крепкие зубы;

8. отсутствие сбоев в работе сердечно-сосудистой системы;

9. нормальное артериальное давление;

10. отсутствие налета на языке и запаха изо рта.

Ранее сообщалось, что медики и психологи выяснили, какие сновидения могут предвещать скорую смерть.

 

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В МИД объяснили отмену визита Помпео в Москву

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Перечислены главные признаки, которые свидетельствуют о полном здоровье человека. Данные сигналы организма обозначены в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.

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Воюющие в Донбассе ВСУ атаковали ракетами контролируемый властями ДНР Докучаевск

Воюющие в Донбассе ВСУ атаковали ракетами контролируемый властями ДНР Докучаевск

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Инцидент со стрелявшим в автобус водителем иномарки произошёл на севере Москвы

Инцидент со стрелявшим в автобус водителем иномарки произошёл на севере Москвы

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В Подмосковье произошло ДТП, погиб один человек

В Подмосковье произошло ДТП, погиб один человек

Утром в понедельник, 13 мая, на трассе в Подмосковье случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последним данным осведомленных источников, в результате аварии погиб один человек.

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Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ100 в Шереметьево

В понедельник стало известно, что были опознаны тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщил представитель экстренных служб.

//В мире

Эксперт прокомментировал высказывание экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

Эксперт прокомментировал высказывание экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил высказывание экс - главы "операции объединенных сил" генерала - лейтенанта Сергея Наева о том, что "ВСУ вернут Донбасс за сутки".

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В армии ДНР рассказали о провалившемся теракте военных ВСУ в День Республики

В армии ДНР рассказали о провалившемся теракте военных ВСУ в День Республики

В минувшую субботу, в день празднования образования ДНР, украинские военные попытались осуществить террористический акт. Об этом стало известно из сводки Народной милиции самопровозглашенного государства.

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На Шри-Ланке вновь заблокировали доступ к соцсетям

На Шри-Ланке вновь заблокировали доступ к соцсетям

На Шри-Ланке вновь временно заблокировали социальные сети, в частности, Facebook и WhatsApp. Вышеуказанные меры были приняты властями островного государства связи с ростом насилия после терактов.

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Хочешь вылечиться - посиди сначала в тюрьме

Хочешь вылечиться - посиди сначала в тюрьме

Россияне с каждым днём погружаются в какой-то кошмарный сон. Попасть в тюрьму можно за булочки с маком, оскорбление власти, призывы. Для репрессивной машины создаются другие законы, по которым за каждое неловкое движение можно угодить под следствие. Даже за ввоз в страну лекарств на собственное лечение!

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Лев Новоженов: зачем жене понадобилось травить Доренко?

Лев Новоженов: зачем жене понадобилось травить Доренко?

Вдова Доренко подтвердила, что прощание было отложено по заявлению его дочерей от первого брака, предполагающих, что он мог быть отравлен. О возможном отравлении мотоциклиста и журналиста размышляет писатель Лев НОВОЖЕНОВ...

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Бойцы ДНР уничтожили военных ВСУ в ответ на новые удары Киева по республике

Бойцы ДНР уничтожили военных ВСУ в ответ на новые удары Киева по республике

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, задействованные в операции Киева на территории Донбасса, понесли новые потери. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции непризнанной ДНР.

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В Москве водитель иномарки выстрелил в автобус

В Москве водитель иномарки выстрелил в автобус

В понедельник, 13 мая, в столичном районе водитель иномарки обстрелял автобус из пневматического оружия. Инцидент произошёл утром, о пострадавших информация не уточняется.

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Россия в мае выполнит наблюдательный полет над территорией США

Россия в мае выполнит наблюдательный полет над территорией США

Сегодня стало известно, что в мае текущего года российские инспекторы планируют совершить наблюдательный полет над территорией Соединенных Штатов Америки в рамках реализации Договора по открытому небу.

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Трамп рассказал, кого власти Китая хотели бы видеть президентом США

Трамп рассказал, кого власти Китая хотели бы видеть президентом США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, кого власти Китая хотели бы видеть в качестве главы Белого дома. Эту информацию политик предоставил на своей страничке в социальной сети.

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СМИ сообщают, что Алина Кабаева стала матерью двойни

СМИ сообщают, что Алина Кабаева стала матерью двойни

Вечером в воскресенье, 12 мая, в СМИ появилась информация о том, что спортсменка Алина Кабаева стала матерью. Более того, журналисты утверждают, что 36-летняя женщина родила в Москве двойню.

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Нахлебник Великой Победы

Нахлебник Великой Победы

Нельзя сказать, чтобы часто, но периодически (весной-осенью) последние несколько лет на оппозиционном интернет-небосклоне вспыхивает одинокая звезда отставного ракетчика, майора Владимира Скубака. Весной – более часто, ибо актуально, ибо День Победы, а тут защитника Отечества как бы обижают

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SSJ-100, летевший в Самару из Москвы, вернулся в Шереметьево

SSJ-100, летевший в Самару из Москвы, вернулся в Шереметьево

Рано утром в понедельник, 13 мая, в некоторых СМИ появилась информация о том, что самолет Sukhoi Superjet 100, который следовал в Самару из Москвы, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево.

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СМИ: визит Майка Помпео в Москву отменен

СМИ: визит Майка Помпео в Москву отменен

В СМИ появилась информация о том, что визит госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео в Москву отменен. Об этом журналистам ранее сегодня сообщил представитель Госдепартамента США.

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Французский политик призвал прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию"

Французский политик призвал прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию"

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Европейский Союз прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию". Данную информацию сегодня предоставили французские журналисты.

//Авторы АН

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