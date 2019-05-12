Врач рассказал, что такое разрыв аорты и как можно обезопасить себя

Столичный врач Михаил Гиляров рассказал, что может вызвать разрыв аорты и как обезопасить свой организм от подобного поражения. По словам медика, к разрыву аорты могут привести две причины.

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Гиляров объяснил, что причин разрыва аорты может быть две: врождённая аневризма или атеросклероз аорты. В первом случае спасти может ранняя диагностика проблемы и протезирование аорты – одна из сложнейших кардиохирургических операций. При атеросклерозе следует контролировать давление, чтобы избежать расширения аорты, передаёт «Российская газета».

«Специальных скрининговых программ, направленных на выявление этого вида аневризмы, нет - это довольно редкая патология. Вот на предмет аневризмы брюшного отдела аорты мужчинам-курильщикам старше 60 лет рекомендуется обследоваться - хотя бы раз посмотреть с помощью УЗИ, не расширена ли аорта», - посоветовал врач.