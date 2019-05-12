//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье 13+

Врач рассказал, что такое разрыв аорты и как можно обезопасить себя

12 мая 2019, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Врач рассказал, что такое разрыв аорты и как можно обезопасить себя
Фото: pixabay.com

Столичный врач Михаил Гиляров рассказал, что может вызвать разрыв аорты и как обезопасить свой организм от подобного поражения. По словам медика, к разрыву аорты могут привести две причины.

Учёные рассказали, какие симптомы помогут распознать раннюю стадию диабета

Учёные рассказали, какие симптомы помогут распознать раннюю стадию диабета

Гиляров объяснил, что причин разрыва аорты может быть две: врождённая аневризма или атеросклероз аорты. В первом случае спасти может ранняя диагностика проблемы и протезирование аорты – одна из сложнейших кардиохирургических операций. При атеросклерозе следует контролировать давление, чтобы избежать расширения аорты, передаёт «Российская газета».

«Специальных скрининговых программ, направленных на выявление этого вида аневризмы, нет - это довольно редкая патология. Вот на предмет аневризмы брюшного отдела аорты мужчинам-курильщикам старше 60 лет рекомендуется обследоваться - хотя бы раз посмотреть с помощью УЗИ, не расширена ли аорта», - посоветовал врач.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

В правительстве не могут понять причины бедности в стране. Чиновники собираются сначала их изучить

В правительстве не могут понять причины бедности в стране. Чиновники собираются сначала их изучить

Правительство России пока не готово разработать меры поддержки малообеспеченных жителей России, потому что не знают, что стало причиной их бедности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

//В мире

В Совфеде прокомментировали слова Помпео о "поиске общих интересов с Россией"

В Совфеде прокомментировали слова Помпео о "поиске общих интересов с Россией"

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление Помпео о "поиске общих интересов с Россией". По его мнению, американцы не особо задумываются, о чём говорят.

//В мире

В Раде планируют обвинить РФ в дискриминации коренного населения России

В Раде планируют обвинить РФ в дискриминации коренного населения России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с просьбой обратить внимание на постоянное давление и нарушение прав коренных народов России.

//Происшествия

СМИ: Названа основная причина гибели пассажиров в хвосте SSJ

СМИ: Названа основная причина гибели пассажиров в хвосте SSJ

В субботу, 11 мая, источники близкие к следствию сообщили, что пассажиры, которые пытались эвакуироваться с ручной кладью из сгоревшего лайнера SSJ - 100 в Шереметьево, не являются причиной большого количества погибших.

//Общество

Российские военные доставили и раздали гуманитарную помощь жителям пригородов Дамаска

Российские военные доставили и раздали гуманитарную помощь жителям пригородов Дамаска

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставил более двух тонн гуманитарной помощи - продовольственные наборы, в которых рис, муку, сахар и консервы мясные - в пригород Дамаска Мисрабу.

//Новости СМИ2

//В мире

В Крыму нашлось украинское радио

В Крыму нашлось украинское радио

На севере полуострова обнаружилось вещание сразу нескольких украинских радиостанций. Проукраинская общественная организация попыталась раздуть скандал, но по сути, оказала медвежью услугу своим вещателям.

//Общество

В Москве обнаружили мертвым помощника прокурора

В Москве обнаружили мертвым помощника прокурора

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. По информации Telegram-канала «112», тело 23-летнего сотрудника надзорного ведомства нашли в съемной квартире.

//Общество

"У Сергея были сложные отношения с дочерьми от первого брака", - рассказала вдова Доренко

"У Сергея были сложные отношения с дочерьми от первого брака", - рассказала вдова Доренко

Вдова Доренко Юлия рассказала, что у Сергея были сложные отношения со старшими дочерьми. По словам Юлии Доренко, "со старшей дочерью Екатериной Сергей не общался несколько лет", а "с Ксенией созванивался пару раз в год".

//Общество

Медведева ответила канадскому фигуристу, предложившему ей руку и сердце

Медведева ответила канадскому фигуристу, предложившему ей руку и сердце

Фигуристка Евгения Медведева ответила своему канадскому коллеге Наму Нгуену, который позвал россиянку замуж через Instagram. Сердце фигуриста покорил воздушный поцелуй девушки.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" побрилась наголо и устроила из этого шоу

Звезда сериала "Папины дочки" побрилась наголо и устроила из этого шоу

Звезда сериала «Папины дочки» решила удивить своих поклонников смелым экспериментом и кардинально изменить имидж. 27-летняя актриса Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется наголо.

//Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело

Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело

Певица Глюкоза, она же Наталья Ионова, выложила в соцсеть фотографию в микро-купальнике, который, на первый взгляд, совсем не видно. Многие поклонники оценили прекрасное тело звезды, а некоторые решили, что такие снимки – это уж чересчур.

//Общество

В Иркутске горит лес. Люди пытаются что-то делать своими силами и просят помощи, а федеральные СМИ молчат

В Иркутске горит лес. Люди пытаются что-то делать своими силами и просят помощи, а федеральные СМИ молчат

Несколько суток в Иркутске полыхают страшные лесные пожары. Ситуация катастрофическая - людей из деревень эвакуируют, но вот тушить лес некому, да и нечем. Федеральные СМИ молчат, а люди просят помощи

//Шоу-бизнес

Мила Йовович оценила концерт Билана из фан-зоны

Мила Йовович оценила концерт Билана из фан-зоны

Голливудская актриса Мила Йовович посетила концерт Димы Билана и даже подпевала песням из фан-зоны. Актриса и российский певец познакомились после концерта, где Йовович очаровала музыканта своим открытым и лёгким характером.

//Общество

На стадионе перед матчем «Зенит» – ЦСКА умер известный фотожурналист

На стадионе перед матчем «Зенит» – ЦСКА умер известный фотожурналист

На стадионе прямо перед матчем «Зенита» с ЦСКА умер главный редактор фотоинформационного агентства «Интерпресс» Александр Николаев. Ему стало плохо, когда он снимал болельщиков на трибунах.

//Экономика

Володин рассказал, что в Госдуме обсудят снижение ипотечной ставки

Володин рассказал, что в Госдуме обсудят снижение ипотечной ставки

В комитете Госдумы по финансовому рынку планируются слушания, на которых обсудят возможность понизить ипотечную ставку до 8%, рассказал Вячеслав Володин. Также он рассказал о материальной помощи в погашении ипотеки для многодетных семей.

//Здоровье

Врач рассказал, что такое разрыв аорты и как можно обезопасить себя

Врач рассказал, что такое разрыв аорты и как можно обезопасить себя

Столичный врач Михаил Гиляров рассказал, что может вызвать разрыв аорты и как обезопасить свой организм от подобного поражения. По словам медика, к разрыву аорты могут привести две причины.

//Спорт

«Зенит» показал чемпионскую игру и заслуженно победил ЦСКА со счетом 3:1

«Зенит» показал чемпионскую игру и заслуженно победил ЦСКА со счетом 3:1

Сегодня, 12 мая на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги состоялся поединок, в котором «Зенит» сыграл с ЦСКА. Арбитр матча Евгений Турбин (Дмитров).

//Спорт

Президент ФВСР: олимпийский чемпион Манаков умер из-за врачебной халатности

Президент ФВСР: олимпийский чемпион Манаков умер из-за врачебной халатности

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что причиной смерти олимпийского чемпиона Виктора Манакова стала врачебная халатность.

//Спорт

ЧМ 2019: рижское «Динамо» - бренд, без которого невозможен хоккей в Латвии

ЧМ 2019: рижское «Динамо» - бренд, без которого невозможен хоккей в Латвии

Главный показатель выступления рижского «Динамо» - статистика посещаемости домашних матчей. Более 7000 зрителей в среднем смотрят игру. А это 10-й показатель во всей лиге. Действительно, сегодня латвийский хоккей трудно представить без этой команды. Рижское «Динамо» - бренд Латвии.

//Общество

Петербургские тайны: Медный всадник

Петербургские тайны: Медный всадник

Это город дождей, белых ночей и трех революций. Он бросает вызов всем, всему и всегда: северной природе, человеческим возможностям, образу жизни. Коренные жители утверждают, что он «себе на уме». Много раз Санкт-Петербургу предрекали полное затопление. Но он непотопляем.

//Общество

Росстат выявил главные проблемы жителей городов и сел РФ

Росстат выявил главные проблемы жителей городов и сел РФ

На первом месте в списке проблем идут некачественные дороги. Ими недовольны свыше 61% горожан и более 67% селян. На второй позиции - удаленность и недоступность мест отдыха (38,4% опрошенных).

//Здоровье

Учёные рассказали, какие симптомы помогут распознать раннюю стадию диабета

Учёные рассказали, какие симптомы помогут распознать раннюю стадию диабета

Врачи рассказали о пяти симптомах, которые могут стать предвестниками диабета. По словам специалистов, некоторые изменения в организме явно свидетельствуют о проблемах с выработкой инсулина и повышении сахара в крови.

//Общество

Кто больше всего любит сплетничать, рассказали учёные

Кто больше всего любит сплетничать, рассказали учёные

Психологи из Калифорнии решили проверить, действительно ли женщины более склонны к сплетням, чем мужчины. Учёным удалось выяснить, кто и о чём сплетничает чаще всего.

//Общество

Москвичам пообещали очередное похолодание

Москвичам пообещали очередное похолодание

Метеорологи рассказали, что к концу следующей недели погода в Москве и Подмосковье вновь войдёт в норму. Жителей столицы и Московской области ожидает похолодание и дожди.

//Общество

Пользователи Instagram смогут отстоять удалённые посты

Пользователи Instagram смогут отстоять удалённые посты

Разработчики популярного приложения Instagram решили дать своим пользователям возможность обжаловать удаление публикаций. В последнее время в соцсети уделяют повышенное внимание содержанию публикуемого контента.

//Здоровье

Учёные предложили колоть ботокс в желудок

Учёные предложили колоть ботокс в желудок

Предполагается, что инъекции ботокса в желудок могут способствовать похудению. Учёные полагают, что такая методика «может стать более безопасной альтернативой шунтированию и другим бариатрическим операциям».

//Происшествия

Во Франции бык перед корридой напал на толпу зевак

Во Франции бык перед корридой напал на толпу зевак

На юге Франции бык перед началом корриды вырвался и бросился в толпу людей. В результате животное успело ранить шесть человек, двое из которых – жандармы. Пострадавших доставили в местные больницы.

//Новости партнеров

//Общество

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи. Оказалось, что для получения желаемых результатов на полиграфе не нужно быть опытным мошенником – надо всего лишь знать, как работает устройство.

//Спорт

Анатолий Бышовец: Месси по-прежнему главный претендент на «Золотой мяч»

Анатолий Бышовец: Месси по-прежнему главный претендент на «Золотой мяч»

Весь сезон Лео Мессии уверенно шел к очередному своему «Золотому мячу». Насколько уменьшились его шансы получить Мяч после поражения «Барселоны» от «Ливерпуля» (0:4)? Этот вопрос «АН» задали знаменитому нападающему сборной СССР, тренеру советской и российской сборных Анатолию Бышовцу.

//В мире

Экс-глава польской контрразведки потребовал дружбы с Россией

Экс-глава польской контрразведки потребовал дружбы с Россией

С Россией нужно подружиться. Антироссийская риторика Польши является провалом, а не достижением польской власти. Такие заявления прозвучали на конференции в Варшаве.

//Общество

Насколько сильно Интернет влияет на жизнь подростков

Насколько сильно Интернет влияет на жизнь подростков

Исследователи из Германии и Великобритании ответили на вопрос, который мучает многих родителей: насколько сильно влияют социальные сети на удовлетворенность жизнью у подростков.

//Общество

Жесткие мужские игры сотрудников закончились смертью, или как умер помощник прокурора

Жесткие мужские игры сотрудников закончились смертью, или как умер помощник прокурора

Вчера было найдено тело 23-летнего помощника прокурора Дмитрия Некрасова. Сведения о происшествии были очень противоречивыми и многие даже предполагали, что смерть парня напрямую связана с его работой

//Политика

Иран готов нанести «удар в голову» США

Иран готов нанести «удар в голову» США

В Иране дали свой ответ Соединённым штатам по поводу военного присутствия Америки в регионе и пригрозили ответить силой на силу. Об этом рассказал иранский генерал Амир-Али Хаджизаде.

//Новости СМИ2

//Общество

Люди в чёрном: психолог объяснила, почему россияне предпочитают темную одежду

Люди в чёрном: психолог объяснила, почему россияне предпочитают темную одежду

Психолог Наталья Искра считает, что жители России неспроста отдают предпочтение одежде тёмных цветов. По её словам, такой выбор связан с климатическими особенностями страны.

//Шоу-бизнес

Экс-ведущей «Дома-2» Кате Жуже удалось захомутать сына миллиардера. Тайную свадьбу устроили в Лас-Вегасе

Экс-ведущей «Дома-2» Кате Жуже удалось захомутать сына миллиардера. Тайную свадьбу устроили в Лас-Вегасе

31-летняя экс-ведущей скандальной телестройки Кате Жуже все же удалось охмурить и затащить под венец 24-летнего сына миллиардера Артема Маркелова. Пока отец в тюрьме, юный плейбой женился на теледиве.

//Общество

Учёные выявили часть мозга, которая отвечает за распознавание покемонов

Учёные выявили часть мозга, которая отвечает за распознавание покемонов

Исследователи из Стэнфордского университета выявили у поклонников покемонов область головного мозга, отвечающую за распознавание персонажей. В эксперименте приняли участие более 20-ти человек, многие из которых действительно увлекались покемонами.

//Общество

Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя на улице

Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя на улице

В Москве за распитие алкоголя в общественном месте задержали Александра Емельяненко. Российский боец смешанных единоборств был задержан сотрудниками полиции в Южном административном округе столицы.

//Шоу-бизнес

Лазарев готов закрыть все социальные сети после Евровидения-2019

Лазарев готов закрыть все социальные сети после Евровидения-2019

Популярный певец Сергей Лазарев поделился в Youtube - шоу Регины Тодоренко о своём желании закрыть все социальные сети. По мнению певца, ради "хайпа" и "лайков" люди стали делать непонятные вещи.

//Происшествия

В Англии на проезжую часть упал самолёт

В Англии на проезжую часть упал самолёт

В Великобритании вблизи города Абергавенни произошло крушение легкомоторного самолёта, который упал на проезжую часть. Пострадали три человека, сообщают местные органы правопорядка.

//Новости МирТесен

//Общество

Главная причина ожирения россиян - наличие водопровода, стиральных машин и пульта от телевизора

Главная причина ожирения россиян - наличие водопровода, стиральных машин и пульта от телевизора

Главный внештатный диетолог Минздравав Виктор Тутельян очень самобытно объяснил причину ожирения россиян. Его слова позабавили пользователей Сети и породили большое количество мемов.

//Происшествия

В Турции двое неизвестных устроили драку со стрельбой в кафе, есть пострадавшие

В Турции двое неизвестных устроили драку со стрельбой в кафе, есть пострадавшие

В воскресенье, 12 мая, в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции началась стрельба. По данным источника, в результате инцидента ранения получили около десяти человек.

//Шоу-бизнес

"Земфира - живой труп, развлекающий списанный истеблишмент", заявила Божена Рынска

"Земфира - живой труп, развлекающий списанный истеблишмент", заявила Божена Рынска

Скандальная журналистка Божена Рынска удивилась тому, что с Сети преданные фанаты отмечали 20-летие первого студийного альбома певицы Земфиры. "Бог отнял у неё дар, теперь она просто зомби, живой труп"

//Политика

Депутат Госдумы дал оценку заявлениям Порошенко о силе украинской армии

Депутат Госдумы дал оценку заявлениям Порошенко о силе украинской армии

По мнению Зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, истинное состояние вооружённых сил Украины абсолютно не соответствует тому, как Пётр Порошенко пытается представить перед мировым сообществом.

//Общество

МВД: Уменьшение размеров дорожных знаков может привести к увеличению ДТП

МВД: Уменьшение размеров дорожных знаков может привести к увеличению ДТП

В МВД сообщили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению ДТП на дорогах. Отмечается, что с 1 мая в России должно было начать действовать разрешение об установке в городах дорожных знаков уменьшенного размера.

//В мире

В Израиле решили назвать поселение в честь Трампа

В Израиле решили назвать поселение в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти страны подобрали на Голанских высотах место для строительства поселка, который будет назван в честь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

//В мире

У Зеленского пригрозили Верховной Раде роспуском

У Зеленского пригрозили Верховной Раде роспуском

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала первую видеопетицию. В ней поднят вопрос роспуска украинского парламента.

//Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

//Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла сообщение о требовании засекретить результаты перепроверенного голосования "Голос.Дети"

Семья Алсу опровергла сообщение о требовании засекретить результаты перепроверенного голосования "Голос.Дети"

Директор Алсу Сергей Фадеев заявил, что семья певицы, в том числе отец Микеллы, не просила засекретить результаты проверки финального голосования на шоу "Голос.Дети". По его словам, эта информация не соответствует действительности.

//Шоу-бизнес

Дочь певца Александра Серова Мишель вышла замуж, папа еще не рассказал о свадьбе

Дочь певца Александра Серова Мишель вышла замуж, папа еще не рассказал о свадьбе

Дочь певца Александра Серова 26-летняя Мишель Серова тайно вышла замуж. Пока не рассказал о свадьбе любимой дочери и сам артист. О том, что девушке сделали предложение, стало известно минувшей осенью.

//Общество

В Крыму ДТП произошло на трассе "Таврида", есть погибшие

В Крыму ДТП произошло на трассе "Таврида", есть погибшие

В Крыму на строящейся трассе "Таврида" произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford Fiesta и грузовика MAN. В результате ДТП погибли три человека. Личности погибших устанавливаются.

//Происшествия

В правительстве ОАЭ опровергли информацию о взрывах на нефтяных танкерах

В правительстве ОАЭ опровергли информацию о взрывах на нефтяных танкерах

В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщение о нескольких взрывах, которые прогремели в порту Фуджейра, при пожаре на нефтяных танкерах. Об этом сообщили в пресс- службе правительства Фуджейры.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Глава «Газпрома» Миллер, вам не стыдно?
2

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
3

Почему русских и болгар не пускали в этрусский зал Ватикана
4

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
5

Врач рассказал, что такое разрыв аорты и как можно обезопасить себя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры