Учёные предложили колоть ботокс в желудок

Предполагается, что инъекции ботокса в желудок могут способствовать похудению. Учёные полагают, что такая методика «может стать более безопасной альтернативой шунтированию и другим бариатрическим операциям».

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В Норвегии провели опыты на крысах, которые после инъекций ботокса смогли похудеть на 20-30%, передаёт МедикФорум. Предполагается, что вводить вещество нужно в блуждающий нерв. Таким образом можно понизить скорость движения пищи и продлить чувство насыщения, а также сократить количество потребляемых продуктов.

Учёные настроены оптимистично и готовы опробовать новую методику на людях. При этом противники такого подхода считают, что ботокс может стать причиной многих побочных проблем со здоровьем, к которым относятся трудности с речью, дыханием и глотанием.