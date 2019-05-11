Учёные выявили диету для предотвращения сердечной недостаточности

Американские учёные разработали диету DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), которая способна снизить риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов. В исследовании приняли участие респонденты до 75-ти лет. Наблюдение длилось 13 лет.

"Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности. Это эффективнее любого лекарства", - передаёт слова учёного American Journal of Preventive Medicine.

Эксперты объясняют, что диета DASH представляет собой частичный или полный отказ от солесодержащей пищи, алкоголя, а также стоит больше употреблять богатых натриев полезных продуктов.

Специалисты предлагают потреблять в пищу больше мяса, птицы, свежих овощей, фруктов, орехи, рыбу, цельнозернового хлеба и нежирные молочные продукты.

По мнению учёных, данная диета способна стабилизировать кровяное давление и способствует очищению органов желудочно-кишечного тракта.

DASH заняла второе место в 2019 году, как лучший тип питания.