Учёные выявили диету для предотвращения сердечной недостаточности
11 мая 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Американские учёные разработали диету DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), которая способна снизить риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов. В исследовании приняли участие респонденты до 75-ти лет. Наблюдение длилось 13 лет.
"Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности. Это эффективнее любого лекарства", - передаёт слова учёного American Journal of Preventive Medicine.
Эксперты объясняют, что диета DASH представляет собой частичный или полный отказ от солесодержащей пищи, алкоголя, а также стоит больше употреблять богатых натриев полезных продуктов.
Специалисты предлагают потреблять в пищу больше мяса, птицы, свежих овощей, фруктов, орехи, рыбу, цельнозернового хлеба и нежирные молочные продукты.
По мнению учёных, данная диета способна стабилизировать кровяное давление и способствует очищению органов желудочно-кишечного тракта.
DASH заняла второе место в 2019 году, как лучший тип питания.