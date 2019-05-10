Кому противопоказаны бананы

Диетологи и специалисты в области медицины предостерегают, что толстокожие плоды, именующиеся бананами, приносят пользу не каждому. Есть определенные категории людей, которым они противопоказаны.

На сегодняшний день бананы выращивают, по крайней мере, в 110 странах мира, и можно с уверенностью утверждать, что эти ягоды являются одним из наиболее востребованных продуктов.

Однако, не все знают, что больше вреда, чем пользы бананы принесут людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, с повышенной свертываемостью крови и с тромбофлебитом.

Банан - кладезь углеводов. Наряду с этим, в нем содержится калий, который понижает артериальное давление и оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Также медики рекомендуют добавлять этот продукт питания в свой рацион во время лечения анемии. Банан может существенно уменьшить риски появления авитаминоза, депрессии и стресса.