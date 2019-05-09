Учёные рассказали, как быстро сбросить лишний вес

Американский диетолог Кери Ганс поделилась простым способом, который поможет быстро сбросить лишние килограммы. По её словам, сократить потребление вредной пищи поможет жевательная резинка без сахара.

"...людям после приема пищи необходимо съесть что-нибудь на десерт. Кусочек ароматной жевательной резинки может заменить сладкое...вы употребите меньше калорий, чем получили бы, съев печенье или кусок торта", - передаёт слова эксперта канал CNN.

Кери Ганс отметила, что, по данным последнего исследования, "люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли в среднем на 40 калорий меньше обычного". По словам специалиста, им было легче справляться с желанием съесть что-то ещё.

Учёный объяснила, что жвачка подавляет аппетит и умешает тягу перекусить чем-нибудь вредным на ходу.

Коллеги поддержали исследование девушки. По их мнению, категорично отказываться от перекусов не стоит, просто можно выбрать более полезный продукт, например йогурт или орехи.