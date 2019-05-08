Возможные признаки скорого наступления инфаркта миокарда обозначили врачи

Медики обозначили признаки, которые могут свидетельствовать о скором наступлении инфаркта миокарда. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.

Канал «Народное средство» в «Яндекс. Дзен» пишет, что обратиться к кардиологу необходимо, если наблюдаются несколько нижеперечисленных симптомов:

1. одышка;

2. кровоточивость десен;

3. учащенное ночное мочеиспускание;

4. боль, отдающая в левое плечо;

5. храп;

6. отеки на ногах и руках.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области здравоохранения перечислили пять привычек, которые разрушают позвоночник человека.