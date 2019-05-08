Возможные признаки скорого наступления инфаркта миокарда обозначили врачи
8 мая 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Медики обозначили признаки, которые могут свидетельствовать о скором наступлении инфаркта миокарда. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.
Канал «Народное средство» в «Яндекс. Дзен» пишет, что обратиться к кардиологу необходимо, если наблюдаются несколько нижеперечисленных симптомов:
1. одышка;
2. кровоточивость десен;
3. учащенное ночное мочеиспускание;
4. боль, отдающая в левое плечо;
5. храп;
6. отеки на ногах и руках.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области здравоохранения перечислили пять привычек, которые разрушают позвоночник человека.