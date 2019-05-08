Пять разрушающих позвоночник человека привычек перечислили медики

Медики назвали пять привычек, которые разрушают позвоночник человека. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах российских СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», для здоровья позвоночника вредны:

1. курение, оно негативным образом отражается на процессе циркуляции крови и лимфатической жидкости;

2. привычка сутулиться, повышающая нагрузку на внутренние органы и позвоночник;

3. пристрастие к кофе – кофеин способен выводить кальций из костей;

4. привычка мало двигаться – сидячий образ жизни приводит к нарушениям кровообращения;

5. привычка долго просиживать в мобильных приложениях, при таком времяпрепровождении оказывается сильное давление на шейные отделы.

Ранее в среду сообщалось, что специалисты обозначили четыре явных симптома хронической сердечной недостаточности.