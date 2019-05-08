Пять разрушающих позвоночник человека привычек перечислили медики
8 мая 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Медики назвали пять привычек, которые разрушают позвоночник человека. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах российских СМИ.
Как пишет «Московский комсомолец», для здоровья позвоночника вредны:
1. курение, оно негативным образом отражается на процессе циркуляции крови и лимфатической жидкости;
2. привычка сутулиться, повышающая нагрузку на внутренние органы и позвоночник;
3. пристрастие к кофе – кофеин способен выводить кальций из костей;
4. привычка мало двигаться – сидячий образ жизни приводит к нарушениям кровообращения;
5. привычка долго просиживать в мобильных приложениях, при таком времяпрепровождении оказывается сильное давление на шейные отделы.
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