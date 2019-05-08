Четыре явных симптома хронической сердечной недостаточности назвали специалисты

Специалисты назвали четыре явных симптома хронической сердечной недостаточности. Данные признаки перечислены в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что обратиться к медикам необходимо, если наблюдаются:

1. одышка, развивающаяся в результате застоя крови в легких;

2. тахикардия, возникающая при привычных физических нагрузках;

3. отеки ног, которые постепенно распространяются на другие участки тела;

4. синюшность (цианоз), при сердечных недугах она наиболее выражена на губах, пальцах, кончике носа.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что исследователи выявили два предполагаемых признака приближения смерти.