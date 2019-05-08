Четыре явных симптома хронической сердечной недостаточности назвали специалисты
8 мая 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты назвали четыре явных симптома хронической сердечной недостаточности. Данные признаки перечислены в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что обратиться к медикам необходимо, если наблюдаются:
1. одышка, развивающаяся в результате застоя крови в легких;
2. тахикардия, возникающая при привычных физических нагрузках;
3. отеки ног, которые постепенно распространяются на другие участки тела;
4. синюшность (цианоз), при сердечных недугах она наиболее выражена на губах, пальцах, кончике носа.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что исследователи выявили два предполагаемых признака приближения смерти.