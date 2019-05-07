Специалист рассказал, как облегчить внезапную боль в пояснице

Профессор Джалал Саидбегов поделился несколькими секретами, которые помогут облегчить сильную и резкую боль в пояснице, если нет возможности обратиться за помощью к врачу.

Одним из самых полезных упражнений в случае проблем с поясницей является провисание, когда расслабленное тело оказывается в висячем положении. Так можно растянуть поясничный отдел и избавить его от давления и нагрузки. Упражнение лучше делать по несколько подходов в течение 10-15 секунд каждый, передаёт «Российская газета».

Если же снять боль не получилось, а неприятные ощущения начали появляться и в ногах, то нужно обеспечить себе постельный режим. Для этого лучше выбрать твёрдую непрогибающуюся поверхность, а под колени подложить валик или подушку. Обезболивающие таблетки следует принимать после еды, а от разогревающих мазей стоит отказаться тем, у кого диагностирована грыжа диска.