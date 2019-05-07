Два предполагаемых признака приближения смерти назвали зарубежные исследователи

Зарубежные исследователи выявили два признака, которые могут свидетельствовать о приближении смерти. Об этом рассказывается в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет канал «Новостной контент» в «Яндекс. Дзен», специалисты из Медицинской школы Эксетерского университета проанализировали данные свыше 45 тысяч британских граждан, скончавшихся в возрасте 60 лет и старше. Выяснилось, что перед смертью у этих людей наблюдалось снижение артериального давления.

Также о скором летальном исходе может сигнализировать потеря обоняния. К соответствующему выводу пришли сотрудники Стокгольмского университета, отмечается в процитированном посте.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ученые назвали две бытовые привычки, которые повышают вероятность развития сердечных болезней.