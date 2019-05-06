Две повышающие вероятность сердечных болезней бытовые привычки определили ученые

Ученые рассказали о двух бытовых привычках, повышающих вероятность возникновения проблем с сердцем. Об этом идет речь в заметке, появившейся в российском сегменте интернета.

Как пишет сайт menslife.com, специалисты провели исследование с участием двух тысяч жителей Греции и пришли к выводу, что люди, привыкшие не завтракать полноценно и проводящие много времени перед телевизором, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых недугов.

Выяснилось, что частые и длительные просмотры телевизора способствуют образованию бляшек в сосудах. Кроме того, увеличивается риск диабета и повышения артериального давления.

Людям, которые хотят защититься от болезней сердца, рекомендуется полноценно завтракать и проводить минимальное количество времени перед телевизором, говорится в процитированной публикации.