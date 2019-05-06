Быстрый способ омоложения организма посоветовал зарубежный кардиолог

Кардиолог Аниш Бхува рассказал, как быстро омолодить организм. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Врач порекомендовал беговые тренировки. Выступая на конгрессе Европейского общества кардиологов, Бхува представил результаты исследования, свидетельствующие о том, что у людей, которые в течение шести месяцев занимались бегом в рамках подготовки к Лондонскому марафону, биологический возраст артерий снизился на четыре года. Кроме того, у участников марафона на 10% снизился риск инсульта, пишет Life.

Ранее в понедельник сообщалось, что в блогосфере появился материал, в котором обозначены десять симптомов нездоровья, требующих срочной медицинской помощи.