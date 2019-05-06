Возможные сигналы организма о грядущем сердечном приступе обозначили специалисты
6 мая 2019, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты обозначили симптомы, которые могут предупреждать о грядущем сердечном приступе. Об этом рассказывается в материале, выложенном в российской блогосфере.
Как пишет канал «Иммунитет» в «Яндекс. Дзен», организм человека может подавать тревожные сигналы за полгода до возникновения проблем с сердцем. К медикам необходимо обратиться при наличии следующих признаков:
1. частые ночные пробуждения, которые сопровождаются сильным волнением, жаждой, позывами в туалет;
2. неглубокое короткое дыхание, когда человек не в состоянии сделать нормальный вдох;
3. хроническая усталость;
4. беспричинная нервозность;
5. внезапные желудочные расстройства.
Ранее сообщалось, что специалисты назвали восемь симптомов рака почек.