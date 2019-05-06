Возможные сигналы организма о грядущем сердечном приступе обозначили специалисты

Специалисты обозначили симптомы, которые могут предупреждать о грядущем сердечном приступе. Об этом рассказывается в материале, выложенном в российской блогосфере.

Как пишет канал «Иммунитет» в «Яндекс. Дзен», организм человека может подавать тревожные сигналы за полгода до возникновения проблем с сердцем. К медикам необходимо обратиться при наличии следующих признаков:

1. частые ночные пробуждения, которые сопровождаются сильным волнением, жаждой, позывами в туалет;

2. неглубокое короткое дыхание, когда человек не в состоянии сделать нормальный вдох;

3. хроническая усталость;

4. беспричинная нервозность;

5. внезапные желудочные расстройства.

Ранее сообщалось, что специалисты назвали восемь симптомов рака почек.