Загрязнённая вода в Калифорнии могла стать причиной появления рака у тысяч людей

Американские исследователи подсчитали, что загрязнённая система водоснабжения в Калифорнии может быть причиной около 15 тысяч случаев заболевания онкологией среди местных жителей.

В водопроводной воде специалисты обнаружили уран, радий, мышьяк и шестивалентный хром. Наиболее опасным для здоровья является мышьяк, передаёт «Российская газета». Пока достоверно не известно, стали ли причиной загрязнения природные процессы или же во всем виновата промышленность.

Исследователи установили, что около половины случаев онкологии вызвал мышьяк, который попал в организм вместе с питьевой водой. Ещё треть приходится на побочные эффекты, возникающие при обработке воды. 16% связывают с воздействием шестивалентного хрома.