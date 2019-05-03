Спортсменка рассказала, о каких продуктах женщинам лучше забыть

Спортсменка Валерия Бабченко поделилась, какие же продукты сильнее всего влияют на внешний вид женщин. Она порекомендовала пересмотреть свой рацион, чтобы дольше сохранять свою естественную красоту.

По мнению Валерии Бабченко, женщинам стоит исключить из рациона соль, чипсы, газировку, майонез, колбасу и полуфабрикаты, передаёт Nation News. Также ради красивой фигуры не лишним будет отказаться от картофеля и моркови – самых калорийных овощей. Также не стоит увлекаться кофе, который вымывает кальций из организма и делает кости хрупкими.

Спортсменка отметила, что красное сухое вино может оказаться на пользу, если не злоупотреблять им. В больших количествах алкоголь обезвоживает организм, что становится причиной появления ранних морщин.