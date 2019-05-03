Восемь симптомов образования раковой опухоли в почках перечислили специалисты
3 мая 2019, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты обозначили восемь признаков появления злокачественного образования в почках. Об этом говорится в материале, выложенном некоторое время назад в российской блогосфере.
Как отмечает канал «Между нами» в «Яндекс. Дзен», рак почек входит в десятку наиболее распространенных онкологических заболеваний. Для данного недуга характерны следующие симптомы:
1. покраснение мочи;
2. повышение артериального давления до уровня выше 140/90 единиц;
3. тупая боль в районе поясничного отдела;
4. потеря веса;
5. ухудшение общего самочувствия;
6. повышенная температура тела, которая держится долгое время;
7. постоянная усталость;
8. появление пальпируемого образования в проекции почек.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали три совета кардиолога по снижению давления в домашних условиях.