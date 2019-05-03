Восемь симптомов образования раковой опухоли в почках перечислили специалисты

Специалисты обозначили восемь признаков появления злокачественного образования в почках. Об этом говорится в материале, выложенном некоторое время назад в российской блогосфере.

Как отмечает канал «Между нами» в «Яндекс. Дзен», рак почек входит в десятку наиболее распространенных онкологических заболеваний. Для данного недуга характерны следующие симптомы:

1. покраснение мочи;

2. повышение артериального давления до уровня выше 140/90 единиц;

3. тупая боль в районе поясничного отдела;

4. потеря веса;

5. ухудшение общего самочувствия;

6. повышенная температура тела, которая держится долгое время;

7. постоянная усталость;

8. появление пальпируемого образования в проекции почек.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали три совета кардиолога по снижению давления в домашних условиях.