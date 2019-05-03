Учёные рассказали, насколько низкокалорийная диетическая кола

Учёные пришли к выводу, что низкокалорийная газировка вовсе не такая диетическая, как предполагалось. Оказалось, что люди, которые отдают предпочтение подобного рода напиткам, получают на 200 калорий больше, чем те, кто выбирает обычную газировку.

В случае диетических напитков люди начинают компенсировать нехватку сахара другими продуктами, сообщает «Российская газета». При этом те, кто пьёт обычные напитки, также любят нездоровую пищу, но потребляют её меньше.

«Это ставит под сомнение полезность диеты или низкокалорийных подслащенных напитков, когда речь идет о сокращении калорий и регулировании веса», - рассказали исследователи.