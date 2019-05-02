Российские диетологи высказались по поводу мнения японских ученых о спасающем от ожирения рисе

Врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия рассказала о минусах рисовой диеты. Специалист прокомментировала исследование японских ученых о ключевой пользе риса в борьбе с ожирением.

Учёные назвали продукт, спасающий от ожирения

Ученые в Японии провели исследование и пришли к выводам, что включение в рацион риса помогает сохранять фигуру, не набирать лишние килограммы.

По словам Елены Чедия, рисовые диеты назначали в СССР людям с ожирением, но от них отказались, так как те вызывали побочные эффекты. Пользы же в рисе действительно много, главное - выбирать нешлифованный и правильно сочетать его с другими продуктами, - отметила Чедия.

Диетолог рассказала, что в нешлифованном рисе содержатся витамины, минеральные вещества, микроэлементы, ферменты, он медленнее всасывается в организм и нормализует обменные процессы, - передает РИА Новости.

Ольга Григорьян, диетолог, кандидат медицинских наук, призвала не полагаться на какие-то определенные продукты при выборе системы питания, - передает RT. По ее рекомендации, необходимо подбирать индивидуальную диету с учетом особенностей метаболизма человека.

Григорян посоветовала ежедневно включать в рацион продукты, содержащие пищевые волокна.

"Мы должны в день съедать не менее 800 граммов салата, а в целом — до 1,5 килограммов овощей, то есть продуктов, богатых клетчаткой, куда входят и цельнозерновые продукты", — порекомендовала диетолог.